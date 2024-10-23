По делу Эльмана Пашаева в Донецке задержали сослуживца горе-адвоката Фаика Гасанова

Как рассказал Mash источник из 95-го стрелкового полка, задержанный — «правая рука» командира Виктора Москаленко (позывной «Сид»). Он земляк Пашаева, и с момента появления того в полку мужчины очень близко сдружились. Вероятно, через Фаика шли деньги Пашаеву.
Сейчас сотрудники военно-следственного управления СКР активно допрашивают бойцов. В частности — интересуются подробностями службы Пашаева: в каком ПВД находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир. Фаика Гасанова уже доставили в Москву на допрос.