По делу Эльмана Пашаева в Донецке задержали сослуживца горе-адвоката Фаика Гасанова

Сейчас сотрудники военно-следственного управления СКР активно допрашивают бойцов. В частности — интересуются подробностями службы Пашаева: в каком ПВД находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир. Фаика Гасанова уже доставили в Москву на допрос.