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По делу Эльмана Пашаева в Донецке задержали сослуживца горе-адвоката Фаика Гасанова

Предположительно, правозащитник через подельника предлагал заключённым, поехавшим на СВО, за деньги отсидеться в тылу.

Как рассказал Mash источник из 95-го стрелкового полка, задержанный — «правая рука» командира Виктора Москаленко (позывной «Сид»). Он земляк Пашаева, и с момента появления того в полку мужчины очень близко сдружились. Вероятно, через Фаика шли деньги Пашаеву.

Сейчас сотрудники военно-следственного управления СКР активно допрашивают бойцов. В частности — интересуются подробностями службы Пашаева: в каком ПВД находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир. Фаика Гасанова уже доставили в Москву на допрос.