«Будут искать, пока не найдут»: что известно о поисках уфимца Артема Мазова спустя пять лет после исчезновения

Известно, что в день пропажи Артем Мазов сильно поссорился с женой, с которой у них в последнее время часто возникали конфликты на почве ревности. Эльмира не сразу, но призналась в разговоре с журналистами, что она хотела подать на развод. Речь об этом заходила и в тот роковой день, 28 октября. Реакция ее супруга на эти слова была неадекватная: по словам женщины, он несколько раз высказывался о намерении свести счеты с жизнью.