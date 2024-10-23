«Будут искать, пока не найдут»: что известно о поисках уфимца Артема Мазова спустя пять лет после исчезновения

Совсем скоро исполнится 5 лет со дня пропажи уфимца Артема Мазова, подозреваемого в жестоком убийстве собственных сыновей. 28 октября 2019 года он после ссоры с женой Эльмирой ушел из дома вместе с 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом, и больше живыми их никто не видел.
Поиски пропавших начались в тот же день, когда Мазов с детьми не вернулись с прогулки. Эльмира сразу же, заподозрив неладное, обратилась в полицию. Тут же подключились сотни волонтеров и неравнодушных горожан. Вскоре на берегу реки Белой был обнаружен пустой автомобиль, принадлежавший семье Мазовых, а региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Недавно в разговоре с «КП-Уфа» криминалисты главного управления СКР по Башкирии пояснили, что на данный момент Артем Мазов находится в федеральном розыске по подозрению в убийстве.
— Будут искать, пока не найдут. Розыск подозреваемых по уголовным делам ведется бессрочно, — пояснил следователь-криминалист Алмаз Гадбрахманов.
СТРАШНЫЕ НАХОДКИ.
Еще с осени 2019 года акваторию рек Уфа и Белая прочесывали по берегу, по воде и под водой водолазы, спасатели, полицейские, волонтеры. Для облета территории неоднократно использовали вертолет Росгвардии. Зимой следы детей искали с воздуха, а с наступлением весны вновь вернулись к водолазным работам. К сожалению, чуда не произошло: 19 июля 2020 года с разницей в несколько часов в воде были найдены тела обоих мальчиков.
8-летнего Илью нашел местный рыбак — тело ребенка лежало в воде в 10 километрах ниже по течению от того места, где Артем Мазов бросил машину. Чуть позже спасатели достали из воды и пятилетнего Вячеслава. Младшего парня обнаружили в 50 километрах от старшего, в Демском районе, рядом с островом Козарез. Мама мальчиков опознала своих сыновей по одежде, а чуть позже их личности были подтверждены посредством экспертизы ДНК. Славу и Илью похоронили 25 июня 2020 года в родной деревне матери.
После этого еще довольно долго водолазы и спасатели искали под водой и на воде тело самого Артема Мазова. Кстати, МВД по Башкирии обещает награду в полмиллиона рублей любому, кто поможет установить местонахождение мужчины.
ВЕРСИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО.
Основная версия произошедшего у следователей за эти 5 лет не изменилась: они предполагают, что мужчина убил сыновей и свел счеты с жизнью. Дело расследуется по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Убийство малолетнего».
Год назад замруководителя СКР по Башкирии Евгений Лагацкий специально для «КП-Уфа» отмечал, что следователи предполагают, что Артем Мазов никуда не сбежал.
— Но я уверен, что Мазов свел счеты с жизнью. Кстати, он работал на технической должности, и полагаю мы не можем найти тело не потому, что не там ищем, а его просто сложно обнаружить из-за способа, — заявил тогда следователь.
Как бы то ни было, ориентировки на Артема Мазова, которому в этом году могло исполниться 42 года, есть даже в системе Интерпола. Даже если он жив и смог каким-то образом выехать из России, то при попадании в объектив видеокамер, его чисто теоретически могут опознать. Но в приоритете у криминалистов все-таки версия с суицидом.
Известно, что в день пропажи Артем Мазов сильно поссорился с женой, с которой у них в последнее время часто возникали конфликты на почве ревности. Эльмира не сразу, но призналась в разговоре с журналистами, что она хотела подать на развод. Речь об этом заходила и в тот роковой день, 28 октября. Реакция ее супруга на эти слова была неадекватная: по словам женщины, он несколько раз высказывался о намерении свести счеты с жизнью.
По версии следствия, вечером 28 октября, после ссоры с женой, Артем взял с собой сыновей «на прогулку». Они сели в машину, по пути заехали в хозяйственный магазин, где мужчина купил веревку. С собой у них был надувной матрац, который позднее нашли на берегу. Место, где все произошло, было хорошо знакомо детям — на этот пляж они часто ездили купаться всей семьей.
Там, как предполагают следователи, мужчина связал мальчиков, вывез их на матрасе подальше от берега и утопил. Как именно это произошло, почему дети не кричали или же, почему их никто не слышал — на эти вопросы мог бы ответить только сам Артем. Но его поиски пока что продолжаются до сих пор…