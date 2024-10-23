Выпавший из окна СПбГУТ студент скончался в больнице

Известно, что молодой человек приехал из Казахстана на учебу. Состоял на миграционном учете. Следователи прибыли на место происшествия. Они выясняют обстоятельства и причины случившегося. Сейчас стражи правопорядка изучают содержимое ноутбука и мобильного телефона.