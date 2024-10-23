Выпавший из окна СПбГУТ студент скончался в больнице

Днем 22 октября 21-летнего студента нашли лежащим во дворе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича на проспекте Большевиков. Оказалось, что он выпал из окна помещения, расположенного на пятом этаже. Молодого человека госпитализировали в Александровскую больницу. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— У пострадавшего диагностировали травму головы, груди, живота, костей таза и ног. Его поместили в реанимацию, но через несколько часов он скончался, — уточнило агентство.
Известно, что молодой человек приехал из Казахстана на учебу. Состоял на миграционном учете. Следователи прибыли на место происшествия. Они выясняют обстоятельства и причины случившегося. Сейчас стражи правопорядка изучают содержимое ноутбука и мобильного телефона.
Напомним, в прошлый вторник в Филатовскую больницу доставили 12-летнего мальчика, который потерял сознание на уроке в школе в Невском районе. У него диагностировали отравление и поместили в реанимацию.