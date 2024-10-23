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В Башкирии сельские жители остались без холодной воды

В Башкирии сельские жители остались без холодной воды.

Источник: ГУ МЧС России по РБ

В селе Субханкулово Туймазинского района произошло отключение холодного водоснабжения. Как выяснила оперативная группа МЧС Башкортостана, отключение произошло из-за неисправности трансформаторной станции, которая питает насосы второго подъёма, перекачивающие воду в резервуары-накопители.

«В районе проведено заседание КЧС и ОПБ. Организована доставка нового трансформатора. Сейчас ведутся работы по демонтажу старого трансформатора. После установки и проведения испытаний нового запланирован запуск системы. В населенном пункте проживают 5493 жителя, в том числе 1030 детей. В образовательных учреждениях учебный процесс в сокращенном формате, медицинские учреждения оповещены, созданы временные запасы, также организован подвоз воды», — проинформировали в ведомстве.

Ситуация находится на контроле МЧС по РБ.