В Башкирии сельские жители остались без холодной воды.

В селе Субханкулово Туймазинского района произошло отключение холодного водоснабжения. Как выяснила оперативная группа МЧС Башкортостана, отключение произошло из-за неисправности трансформаторной станции, которая питает насосы второго подъёма, перекачивающие воду в резервуары-накопители.
«В районе проведено заседание КЧС и ОПБ. Организована доставка нового трансформатора. Сейчас ведутся работы по демонтажу старого трансформатора. После установки и проведения испытаний нового запланирован запуск системы. В населенном пункте проживают 5493 жителя, в том числе 1030 детей. В образовательных учреждениях учебный процесс в сокращенном формате, медицинские учреждения оповещены, созданы временные запасы, также организован подвоз воды», — проинформировали в ведомстве.
Ситуация находится на контроле МЧС по РБ.