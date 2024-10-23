Экс-мэр башкирского Салавата обвиняется в превышении полномочий

По версии следствия, в 2020 году чиновник заключил заведомо невыгодный контракт с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» о передаче на 50 лет права пользования и владения электросетями города. Миронов, как считает следствие, точно знал, что договор был неэффективным и экономически нецелесообразным.