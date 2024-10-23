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Экс-мэр башкирского Салавата обвиняется в превышении полномочий

Бывший чиновник окажется в ближайшее время на скамье подсудимых.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии бывший мэр Салавата Игорь Миронов обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году чиновник заключил заведомо невыгодный контракт с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» о передаче на 50 лет права пользования и владения электросетями города. Миронов, как считает следствие, точно знал, что договор был неэффективным и экономически нецелесообразным.

Действия бывшего мэра нанесли ущерб муниципалитету, а МУП недополучил средства для модернизации сетей.

— В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СУ СКР по Башкирии.

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