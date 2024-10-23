Массовое ДТП с двумя автомобилями и фурой случилось в Гомеле. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что 22 октября, во вторник, около 16.40 19-летний водитель со стажем вождения более полугода находился за рулем автомобиля Hyundai. Он ехал по крайней правой полосе по улице Свиридова. Согласно предварительным данным, со стороны улицы Крупской в направлении Огоренко вблизи дома № 1 Г водитель в момент перестроения не убедился в выполнении маневра, в результате чего случилось касательное столкновение с грузовиком Scania.
За рулем большегруза находился 29-летний водитель. Он ехал в попутном направлении по крайней левой полосе. От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где случилось столкновении в Opel. За рулем авто был 35-летний водитель.
Сказано, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Opel и 38-летняя женщина-пассажир были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.