Массовое ДТП с двумя автомобилями и фурой случилось в Гомеле

В сообщении сказано, что 22 октября, во вторник, около 16.40 19-летний водитель со стажем вождения более полугода находился за рулем автомобиля Hyundai. Он ехал по крайней правой полосе по улице Свиридова. Согласно предварительным данным, со стороны улицы Крупской в направлении Огоренко вблизи дома № 1 Г водитель в момент перестроения не убедился в выполнении маневра, в результате чего случилось касательное столкновение с грузовиком Scania.