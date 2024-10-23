Трое студентов устроили стрельбу у станции метро «Василеостровская»

Утром 22 октября очевидцы заявили в полицию о драке и стрельбе у станции метро «Василеостровская». Прибывшие на вызов стражи правопорядка застали там троих студентов одного из городских вузов, а также безработного мужчину. Оказалось, что пистолет достали во время вспыхнувшей ссоры. Один из участников инцидента выстрелил в воздух. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».