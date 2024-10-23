Трое студентов устроили стрельбу у станции метро «Василеостровская»

Утром 22 октября очевидцы заявили в полицию о драке и стрельбе у станции метро «Василеостровская». Прибывшие на вызов стражи правопорядка застали там троих студентов одного из городских вузов, а также безработного мужчину. Оказалось, что пистолет достали во время вспыхнувшей ссоры. Один из участников инцидента выстрелил в воздух. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Всех четверых задержали. Двоим из них 18 лет, третьему — 21 год, еще одному — 33 года. Против всех составили административные протоколы за мелкое хулиганство и поместили в камеру, — уточнило агентство.
Пистолет изъяли и отправили на экспертизу. Не исключено, что устроившим громкие разборки грозит более серьезная ответственность, поскольку решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации журналистов, взрослый мужчина ранее был судим за грабеж. За преступление в прошлом году ему назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ.