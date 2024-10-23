Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

Со стрелявшим школьником сейчас работают полицейские, он уже стоял на профилактическом учёте. Пистолет был мощностью до трех джоулей. В окружном департаменте образования нам сообщили, что оружием он не является, и поэтому пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.