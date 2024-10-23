Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

По данным SHOT, инцидент произошёл накануне в школе № 9 в Губкинском. Подросток пронёс в здание пневматический пистолет. Рамки-металлодетекторы на него не сработали.
На перемене парень пошёл в туалет с одноклассниками. Там он и начал стрелять. Попал в ногу одному из учеников. Пострадавшему оказали помощь на месте, ранение оказалось несерьёзным.
Со стрелявшим школьником сейчас работают полицейские, он уже стоял на профилактическом учёте. Пистолет был мощностью до трех джоулей. В окружном департаменте образования нам сообщили, что оружием он не является, и поэтому пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.
Сегодня во всех школах города полицейские проводят беседы.