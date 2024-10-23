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Тело белоруса пролежало в машине несколько дней, пока его не заметили случайные прохожие

В Мозыре судебные эксперты помогли установить причину смерти мужчины, тело которого без признаков жизни обнаружили случайные прохожие. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Источник: ОНТ

По данным ведомства, о том, что на стоянке возле магазина по ул. Котловца в автомобиле обнаружено тело мертвого мужчины, в милицию сообщила местная жительница, которая выгуливала собаку.

Было установлено, что погибший — житель Мозыря 1966 г.р., который уже несколько дней не появлялся дома.

По результатам экспертизы, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность. Он умер 3−5 дней назад до того, как его обнаружили.

Уточняется, что в мышечной ткани погибшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,47 промилле.