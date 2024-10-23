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В селе Алексеевка Самарской области горел заброшенный дом

Пожарные-спасатели быстро потушили загоревшийся дом в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 21 октября сгорел нежилой дом. Пожар произошел на улице Ленинской в селе Алексеевка Алексеевского района. О ЧП стало известно в 14.44. На место происшествия отправился пожарный расчет ПСЧ № 116.

— Начальник караула сообщил, что горит нежилой дом, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Справились с ним довольно быстро, в считанные минуты локализовали. Полностью ликвидировать огонь удалось в 16.01. Пострадавших, к счастью, нет. По какой причине начался пожар, выясняют эксперты.

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