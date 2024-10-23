В селе Алексеевка Самарской области горел заброшенный дом

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Справились с ним довольно быстро, в считанные минуты локализовали. Полностью ликвидировать огонь удалось в 16.01. Пострадавших, к счастью, нет. По какой причине начался пожар, выясняют эксперты.