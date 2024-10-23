Из-за дождя часть дорог во Владивостоке ушла под воду

Дождь во Владивостоке не прекращается и даже усиливается. Из-за непогоды, которая все еще бушует в столице Приморья, уже подтопило некоторые дороги.
Как рассказали владивостокцы в социальных сетях, подтопило участок дороги в районе Гоголя.
Похожая обстановка наблюдается и в микрорайоне Эгершельд. По словам жителей, из-за подтоплений затруднено движение автомобилей. Кадры мы опубликовали в нашем telegram-канале.
По последним данным, количество выпавших осадков в городе достигло 30 миллиметров, синоптики же сообщали, что за 12 и менее часов оно составит до 45 миллиметров.
Напомним, что из-за непогоды с самого утра во Владивостоке происходят аварии, а в Находке случилось смертельное ДТП, прокуратура уже устанавливает все обстоятельства случившегося.