Kan: дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни премьера Израиля Нетаньяху

Как рассказал Kan источник в службах безопасности, попадание дрона «было прямым», и дому Беньямина Нетаньяху в Кесарии «был нанесен значительный ущерб». Поскольку военные Израиля не сразу определили направление полета беспилотника, тревога была объявлена в тыловом районе, а не в том, где расположена резиденция. По информации Kan, в тот день в сторону резиденции было запущено как минимум два беспилотника, но один из них врезался в другое здание в Кесарии.