Поезд Деда Мороза посетит три башкирских города

В столице Башкирии на привокзальной площади для юных уфимцев и их родителей организуют программу с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. С вагона детей поприветствуют и главные герои новогоднего праздника — Дед Мороз и его внучка Снегурочка.