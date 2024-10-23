Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Деда Мороза посетит три башкирских города

Поезд Деда Мороза побывает в Башкирии в трёх городах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирию прибудет поезд Деда Мороза. Сказочный состав посетит три города республики. Как рассказали в РЖД, поезд сделает остановку 24 декабря в Салавате и Стерлитамаке, а 25-го числа побывает в Уфе.

В столице Башкирии на привокзальной площади для юных уфимцев и их родителей организуют программу с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. С вагона детей поприветствуют и главные герои новогоднего праздника — Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.