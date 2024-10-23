Поезд Деда Мороза посетит три башкирских города

В Башкирию прибудет поезд Деда Мороза. Сказочный состав посетит три города республики. Как рассказали в РЖД, поезд сделает остановку 24 декабря в Салавате и Стерлитамаке, а 25-го числа побывает в Уфе.
В столице Башкирии на привокзальной площади для юных уфимцев и их родителей организуют программу с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. С вагона детей поприветствуют и главные герои новогоднего праздника — Дед Мороз и его внучка Снегурочка.
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