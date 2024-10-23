Сегодня ночью спасатели получили сообщение о пожаре в квартире одноэтажного жилого дома по ул. Ленина в аг. Языль. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина жилплощади 1978 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.
При пожаре в квартире в Стародорожском районе погиб мужчина
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Стародорожском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня ночью спасатели получили сообщение о пожаре в квартире одноэтажного жилого дома по ул. Ленина в аг. Языль. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина жилплощади 1978 года рождения.