Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в квартире в Стародорожском районе погиб мужчина

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Стародорожском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня ночью спасатели получили сообщение о пожаре в квартире одноэтажного жилого дома по ул. Ленина в аг. Языль. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего хозяина жилплощади 1978 года рождения.

Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.

пожары