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Загадочная смерть на кладбище: На молдавском погосте нашли труп — не в могиле

ЧП произошло на прошлой неделе в селе Пэпэуць Резинского района. На местном кладбище обнаружили бездыханное тело местного жителя.

О страшной находке в полицию сообщил примар села. Как выяснилось, погибшим был 43-летний местный житель.

На теле мужчины не было следов насильственной смерти, пишет pulsmedia.md. Точную причину случившегося назовут по результатам экспертизы.