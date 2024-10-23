Омская прокуратура контролирует расследование дела полицейских-закладчиков

Из материалов дела следует, что вечером 30 сентября 2024 года сотрудники УНК УМВД России по Омской области купили расфасованный на закладки 7,4 гр героина, который затем хотели продать. Тайники с веществом они сделали на территории одного из гаражных кооперативов.