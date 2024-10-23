Омская прокуратура контролирует расследование дела полицейских-закладчиков

Омская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении двух сотрудников наркоконтроля, которых подозревают в попытке сбыта наркотиков.
Из материалов дела следует, что вечером 30 сентября 2024 года сотрудники УНК УМВД России по Омской области купили расфасованный на закладки 7,4 гр героина, который затем хотели продать. Тайники с веществом они сделали на территории одного из гаражных кооперативов.
Полицейские опередили своих коллег и не дали им совершить задуманное. При задержании у одного из сотрудников наркоконтроля в машине обнаружили 16 свертков с героином.
На мужчин завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп «а», «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыл наркотических средств в крупном размере, совершенный с использованием служебного положения»). Подозреваемые находятся под стражей. Прокуратура контролирует ход расследования.