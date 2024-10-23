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Белорусов предупредили о новом виде мошенничества: гражданам пишут от имени Белорусской православной церкви

Неизвестные осуществляют рассылку сообщений в мессенджерах и социальных сетях, а также писем, рассказали в Синодальном информационном отделе БПЦ, сообщает БЕЛТА.

Источник: Ave Calvar/CC0

Отмечается, что недоброжелатели могут преследовать разные цели. Это может быть мошенничество либо желание внести разделение в общество путем давления на болевые точки.

Характерно, что для этого используются современные информационные технологии. Также для убедительности мошенники могут подделывать подписи и печати.