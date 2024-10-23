Белорусов предупредили о новом виде мошенничества: гражданам пишут от имени Белорусской православной церкви

Отмечается, что недоброжелатели могут преследовать разные цели. Это может быть мошенничество либо желание внести разделение в общество путем давления на болевые точки.



Характерно, что для этого используются современные информационные технологии. Также для убедительности мошенники могут подделывать подписи и печати.