Отмечается, что недоброжелатели могут преследовать разные цели. Это может быть мошенничество либо желание внести разделение в общество путем давления на болевые точки.
Характерно, что для этого используются современные информационные технологии. Также для убедительности мошенники могут подделывать подписи и печати.
Белорусов предупредили о новом виде мошенничества: гражданам пишут от имени Белорусской православной церкви
Неизвестные осуществляют рассылку сообщений в мессенджерах и социальных сетях, а также писем, рассказали в Синодальном информационном отделе БПЦ, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что недоброжелатели могут преследовать разные цели. Это может быть мошенничество либо желание внести разделение в общество путем давления на болевые точки.