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Микроавтобус столкнулся с поездом в Борисовском районе: погибла женщина

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя — женщина проигнорировала сигнал светофора.

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Женщина-водитель получила смертельные травмы в результате столкновения ее автомобиля с железнодорожным составом в Борисовском районе, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла накануне, во вторник, 22 октября, около 17:55 на первом километре дороги Н-8112.

«Жительница Борисова, управляя автомобилем Volkswagen Carvella, по предварительной информации, при пересечении железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора не предоставила преимущество приближающемуся составу», — сказали в управлении.

Там также отметили, что в итоге поезд врезался в машину, от полученных повреждений 61-летняя водитель погибла на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все его обстоятельства.

В правоохранительных органах напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося ж/д-транспорта и руководствоваться требованиями светофоров, дорожных знаков, обращать внимание на положение шлагбаума и наличие на переезде включенного звукового сигнала.