Микроавтобус столкнулся с поездом в Борисовском районе: погибла женщина

В правоохранительных органах напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося ж/д-транспорта и руководствоваться требованиями светофоров, дорожных знаков, обращать внимание на положение шлагбаума и наличие на переезде включенного звукового сигнала.