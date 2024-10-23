Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

«Неустановленный сотрудник ГУР Минобороны Украины, являясь руководителем террористического сообщества, довел до Потынги замысел совершения террористического акта, заключающийся в производстве
Ему вменяется в вину ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 30 и п. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В Южном окружном военном суде, куда поступило дело, ТАСС уточнили, что в четверг, 24 октября, суд намерен продлить арест фигуранту и назначить дату рассмотрения по существу.
По версии следствия, Потынга вступил в террористическое сообщество, созданное ГУР Минобороны Украины в марте 2023 года. По заданию куратора он изучил автомобили, которые имеют доступ на территорию Запорожской АЭС для последующего совершения теракта. Через мессенджер Threema он получил от куратора информацию о тайнике, где хранилось взрывное устройство, начиненное тротилом массой до 1 кг и перенес его в свою квартиру в Энергодаре. В мае 2023 года Потынга установил взрывное устройство под заднюю правую часть днища автомобиля Hyundai IX 35. Однако довести дело до конца он не смог, так как взрывчатка была обнаружена. В декабре 2023 года мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.