Сотрудника Запорожской АЭС обвиняют в покушении на членов МАГАТЭ

По версии следствия, Потынга вступил в террористическое сообщество, созданное ГУР Минобороны Украины в марте 2023 года. По заданию куратора он изучил автомобили, которые имеют доступ на территорию Запорожской АЭС для последующего совершения теракта. Через мессенджер Threema он получил от куратора информацию о тайнике, где хранилось взрывное устройство, начиненное тротилом массой до 1 кг и перенес его в свою квартиру в Энергодаре. В мае 2023 года Потынга установил взрывное устройство под заднюю правую часть днища автомобиля Hyundai IX 35. Однако довести дело до конца он не смог, так как взрывчатка была обнаружена. В декабре 2023 года мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.