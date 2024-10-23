Героя мема «Борщик с капусткой, но не красный» обокрали в Москве

Как рассказала нам мать Никиты, сейчас он живёт в Королёве, нигде не трудоустроен и пытается зарабатывать на творчестве. В середине октября Никита играл на ВДНХ и ему стали поступать сообщения о списании средств. Так как денег у него было немного, то ущерб оказался небольшой — около 7 тысяч рублей. Литвинков подозревает, что его карту мог украсть кто-то из близких.