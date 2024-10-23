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Героя мема «Борщик с капусткой, но не красный» обокрали в Москве

Никита Литвинков играл на аккордеоне на ВДНХ, пытаясь заработать на донатах прохожих.

Как рассказала нам мать Никиты, сейчас он живёт в Королёве, нигде не трудоустроен и пытается зарабатывать на творчестве. В середине октября Никита играл на ВДНХ и ему стали поступать сообщения о списании средств. Так как денег у него было немного, то ущерб оказался небольшой — около 7 тысяч рублей. Литвинков подозревает, что его карту мог украсть кто-то из близких.

В начале лета Литвинков вернулся в Россию из Таиланда, где был задержан за нарушение миграционного законодательства. Ему насобирали денег на билет в Россию. Но уже после прилёта Никита попал в реанимацию с подозрением на передоз наркотиками. Его успели откачать.