Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец девочки, убитой в Каменске-Уральском, не будет обжаловать приговор

Папа девочки, убитой велосипедистом в Каменске-Уральском, высказался о приговоре Эдуарду Голикову.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 22 октября состоялось оглашение приговора Эдуарду Голикову, который обвинялся в убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском. Мужчину признали виновным и назначили ему 21 год и 1 месяц колонии строгого режима и многомиллионную компенсацию семье убитой.

Государственный обвинитель запрашивал для Голикова лишение свободы на срок 22 года. По этому поводу высказался отец убитой Даны.

— Я считаю, Гособвинение [запросило] достаточно строгий приговор. [Справедливым будет наказание] не менее двадцати лет, — рассказал отец погибшей Даны Александр перед вынесением приговора.

Также мужчина отметил, что не сомневается в виновности Эдуарда Голикова. Свердловский областной суд признал его виновным в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление (пункт «к» часть вторая статьи 105 УК РФ), покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия (часть третья статьи 30, пункт «а» часть третья статьи 131 УК РФ), кража с причинением значительного ущерба (пункт «в» часть вторая статьи 158 УК РФ).

После вынесения приговора папа Даны заявил, что не собирается его обжаловать.

Напомним, девочка по имени Дана была убита 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском, когда вечером возвращалась домой с электрички. Позже появились записи с камер наружного наблюдения — подростка преследовал велосипедист, которым оказался 36-летний стропальщик Эдуард Голиков.