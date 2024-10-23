Отец девочки, убитой в Каменске-Уральском, не будет обжаловать приговор

Также мужчина отметил, что не сомневается в виновности Эдуарда Голикова. Свердловский областной суд признал его виновным в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление (пункт «к» часть вторая статьи 105 УК РФ), покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия (часть третья статьи 30, пункт «а» часть третья статьи 131 УК РФ), кража с причинением значительного ущерба (пункт «в» часть вторая статьи 158 УК РФ).