Отец девочки, убитой в Каменске-Уральском, не будет обжаловать приговор

В Екатеринбурге 22 октября состоялось оглашение приговора Эдуарду Голикову, который обвинялся в убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском. Мужчину признали виновным и назначили ему 21 год и 1 месяц колонии строгого режима и многомиллионную компенсацию семье убитой.
Государственный обвинитель запрашивал для Голикова лишение свободы на срок 22 года. По этому поводу высказался отец убитой Даны.
— Я считаю, Гособвинение [запросило] достаточно строгий приговор. [Справедливым будет наказание] не менее двадцати лет, — рассказал отец погибшей Даны Александр перед вынесением приговора.
Также мужчина отметил, что не сомневается в виновности Эдуарда Голикова. Свердловский областной суд признал его виновным в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление (пункт «к» часть вторая статьи 105 УК РФ), покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия (часть третья статьи 30, пункт «а» часть третья статьи 131 УК РФ), кража с причинением значительного ущерба (пункт «в» часть вторая статьи 158 УК РФ).
После вынесения приговора папа Даны заявил, что не собирается его обжаловать.
Напомним, девочка по имени Дана была убита 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском, когда вечером возвращалась домой с электрички. Позже появились записи с камер наружного наблюдения — подростка преследовал велосипедист, которым оказался 36-летний стропальщик Эдуард Голиков.