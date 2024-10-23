В Стерлитамаке закрыли подпольные игорные заведения

Часть игровых заведений была оборудована компьютерами со специальным программным обеспечением, позволяющем проводить азартные игры, а в других клубах были классические покер и рулетка, а также игровые автоматы. В клубы допускались только постоянные клиенты либо рекомендованные по предварительной договоренности. Запас игрового оборудования хранился на складе на случай закрытия одного из клубов полицейскими.