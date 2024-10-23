Разыскивается пропавшая без вести минчанка

По данным правоохранительных органов, последний раз девушку видели 9 октября на ул. Семашко. После этого Антонина перестала выходить на связь.



Приметы пропавшей: на вид около 30 лет, рост примерно 165 см, телосложение среднее, волосы средней длины, имеют рыжеватый оттенок, на щеках ямочки, косоглазие, имеет несколько татуировок: изображение змеи на шее, молния на правом плече, солнце на груди, геометрический узор на правой кисти, надпись Alisa на левом предплечье.



Была одета в темно-серое пальто, темные брюки, свитер, светлую обувь.



О местонахождении девушки просьба сообщить в Московское РУВД г. Минска по телефонам: +375 (29) 268−51−50, +375 (17) 239−63−39 или 102.