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Врач из Уфы посоветовала есть клубнику для здоровья мозга

Врач из Уфы перечислила лучшие продукты для здоровья мозга.

Источник: Комсомольская правда

Правильное питание поможет сохранить здоровье мозга. Чтобы защитить главный орган центральной нервной системы врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Эльвира Байкова посоветовала жителям Башкирии есть больше продуктов, содержащих большое количество антиоксидантов.

— Антиоксиданты, которые содержатся в овощах и фруктах, помогают предотвратить эти повреждения, уменьшая воспаление и замедляя старение мозга, — объяснила медик.

Так, полезные вещества содержатся в клубнике, голубике, шпинате, брокколи и цитрусовых. Также в меню стоит добавить орехи и семечки, которые замедлят старение мозга.

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