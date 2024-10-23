Суд отказал в УДО убийце уральской пенсионерки, получившему 13 лет

Несмотря на то, что своей вины Ольхов так и не признал, Краснотурьинский городской суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. В пользу родственника погибшей с уральца взыскали компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.