В Омске грузовик насмерть сбил велосипедиста

Ранее мы сообщали, что Кировский районный суд Омска вынес приговор 16-летнему подростку, которого обвиняли в ДТП с пострадавшим. Напомним, 19 сентября прошлого года. Подросток без прав ехал на неисправной машине. Во дворе дома по адресу бульвар Архитекторов № 12/1 из-за припаркованных машин выбежал 9-летний мальчик, который попал под колёса машины, управляемой подростком.