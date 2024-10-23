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В Омске грузовик насмерть сбил велосипедиста

Мужчина скончался в больнице.

Источник: ГУ МВД

Омская полиция сообщила об аварии, которая произошла в посёлке Большие поля 22 октября.

Сообщается, что водитель КамАЗа в районе СНТ «Берёзовая роща» допустил наезд на велосипедиста, оказавшегося на проезжей части. Велосипедиста увезли в больницу, где он после скончался от полученных травм. Госавтоинспекторы проводят проверку.

Ранее мы сообщали, что Кировский районный суд Омска вынес приговор 16-летнему подростку, которого обвиняли в ДТП с пострадавшим. Напомним, 19 сентября прошлого года. Подросток без прав ехал на неисправной машине. Во дворе дома по адресу бульвар Архитекторов № 12/1 из-за припаркованных машин выбежал 9-летний мальчик, который попал под колёса машины, управляемой подростком.