«Он лежал и истошно кричал»: в Новосибирске мужчина провалился в яму, разрытую коммунальщиками

В Новосибирске мужчина провалился в разрытую коммунальщиками яму. ЧП произошло ночью 23 октября на улице Котовского в Ленинском районе.
— Мужчине на вид около 40 лет. Он лежал и истошно кричал. Около этой ямы нет вообще никаких ограждений, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
Горожане сняли ЧП на видео. На кадрах видно, как мужчина лежал и не мог пошевелиться. От боли он кричал.
Напомним, что это не первый случай. В октябре 2023 года в Калининском районе мужчина возвращался домой по неосвещенной улице и упал в яму. Он погиб. К делу подключился СК. Они возбудили по данному факту уголовное дело.