В Пермском крае две школы получили анонимные звонки о минировании

В соцсетях появились фото и виде из школы № 3 в Полазне. На кадрах видно, как дети и взрослые забаррикадировались в классах. По данным телеграм канала «База», утром неизвестный позвонил в школу № 3 и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников школы эвакуировали — младших повели в соседнюю школу № 1. Но когда дети зашли туда, раздался еще один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе направляется вооруженный мужчина.