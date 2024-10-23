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В Пермском крае две школы получили анонимные звонки о минировании

Дети забаррикадировались в классах.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появились фото и виде из школы № 3 в Полазне. На кадрах видно, как дети и взрослые забаррикадировались в классах. По данным телеграм канала «База», утром неизвестный позвонил в школу № 3 и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников школы эвакуировали — младших повели в соседнюю школу № 1. Но когда дети зашли туда, раздался еще один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе направляется вооруженный мужчина.

По данным "Базы, детей отвели в кабинеты, двери забаррикадировали, к школе приехали полицейские. Ученики перепугались — кто-то начал звонить родителям и просить забрать. Пока силовики отрабатывают звонки, дети остаются в школе.

Источник в силовых структурах сообщил «Комсомолке», что угрозы жизни детей нет. Ждем официальный комментарий от силовых ведомств.