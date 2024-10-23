Сибирячке, заставившей сына пить чистящее средство, грозит до 15 лет колонии

Согласно информации правоохранителей, утром 13 июля женщина пришла домой нетрезвая, и сын упрекнул ее. Рассердившись на мальчика за нравоучения, она ударила его по голове кочергой, после чего заставила ребенка выпить чистящее средство, которое сама налила для этого в стакан, и легла спать.
Вернувшийся с работы глава семьи, в которой воспитываются девочка и трое мальчиков, вызвал врачей для сына. Его госпитализировали с отравлением щелочью, ожогами носоглотки и пищевода, желудочно-кишечным кровотечением и травмой затылка. Пострадавшего держали в стационаре до конца лета, лечение продолжается и сейчас, рассказали в региональном главке СК.
Мать мальчика, заключенная под стражу, не признала вину. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения будет передано в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.