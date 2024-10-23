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Сибирячке, заставившей сына пить чистящее средство, грозит до 15 лет колонии

Следователи завершили работу над уголовным делом многодетной матери из Манского района Красноярского края, которую обвиняют в покушении на убийство сына.

Источник: Российская газета

Согласно информации правоохранителей, утром 13 июля женщина пришла домой нетрезвая, и сын упрекнул ее. Рассердившись на мальчика за нравоучения, она ударила его по голове кочергой, после чего заставила ребенка выпить чистящее средство, которое сама налила для этого в стакан, и легла спать.

Вернувшийся с работы глава семьи, в которой воспитываются девочка и трое мальчиков, вызвал врачей для сына. Его госпитализировали с отравлением щелочью, ожогами носоглотки и пищевода, желудочно-кишечным кровотечением и травмой затылка. Пострадавшего держали в стационаре до конца лета, лечение продолжается и сейчас, рассказали в региональном главке СК.

Мать мальчика, заключенная под стражу, не признала вину. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения будет передано в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.