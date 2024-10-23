Сибирячке, заставившей сына пить чистящее средство, грозит до 15 лет колонии

Согласно информации правоохранителей, утром 13 июля женщина пришла домой нетрезвая, и сын упрекнул ее. Рассердившись на мальчика за нравоучения, она ударила его по голове кочергой, после чего заставила ребенка выпить чистящее средство, которое сама налила для этого в стакан, и легла спать.