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В Новосибирске хозяева наркопритона не смогли обжаловать приговор

Парочка жила в комнате коммунальной квартиры и приглашала туда наркоманов.

В Новосибирске парочка 46-летних сожителей устроила в коммунальной квартире наркопритон. За это сожители получили сроки. Преступление произошло в октябре 2023 года на улице Дениса Давыдова.

Несколько раз в месяц мужчина и женщина приглашали в свою комнату наркоманов, взамен получали от них долю наркотических средств. Часть наркотиков они сбывали знакомым. Женщина ранее была судима за хранение и сбыт наркотиков.

Оба не признали вину, Дзержинский районный суд назначил мужчине 9 лет колонии строгого режима, женщина получила 9 лет колонии общего режима. Подсудимые подали жалобу, просили их оправдать.

— Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, жалобы адвокатов и осужденных без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Надежда Ракова, старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.