В Башкирии закрыли подпольные клубы азартных игр

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, часть игровых заведений была оборудована компьютерами, на которых было установлено специальное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры, а другие клубы снабжены классическими азартными играми в виде покера и рулетки, а также игровых автоматов.