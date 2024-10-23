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В Башкирии закрыли подпольные клубы азартных игр

В клубы допускались только проверенные лица из числа постоянных клиентов.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке «накрыли» подпольные казино. Клубы азартных игр открыл местный житель. Для этого он арендовал пять помещений в городе, а администратором в казино была его знакомая.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, часть игровых заведений была оборудована компьютерами, на которых было установлено специальное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры, а другие клубы снабжены классическими азартными играми в виде покера и рулетки, а также игровых автоматов.

Попасть в казино могли только проверенные люди и знакомые организаторов, а также те, за кого могли поручиться клиенты. Все игры снимались на камеры видеонаблюдения, а записи хранились в надежном месте.

В сентябре этого года подпольный бизнес жителя стерлитамака был раскрыт. Сотрудники силовых служб изъяли 350 единиц игрового оборудования, финансовая документация и компьютерная техника.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр». Фигурантам грозит до двух лет тюрьмы.

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