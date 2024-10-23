Хабаровчанину не удалось свалить убийство приморца на знакомого

Жителя Хабаровска приговорили к 11 годам колонии особого режима за убийство знакомого — злоумышленник пытался убедить товарища взять вину на себя, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
Суд установил, что в сентябре 2023 года ранее судимый 50-летний мужчина во время конфликта ударил потерпевшего ножом в грудь, отчего тот скончался.
Обвиняемый забрал с места преступления нож и другие предметы, на которых могли остаться отпечатки пальцев. Также мужчина предложил своему знакомому, который не видел момент совершения убийства, взять вину на себя, так как боялся длительного лишения свободы. В просьбе ему отказали.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Приговор ещё не вступил в законную силу.