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Хабаровчанину не удалось свалить убийство приморца на знакомого

Он боялся длительного заключения.

Источник: AP 2024

Жителя Хабаровска приговорили к 11 годам колонии особого режима за убийство знакомого — злоумышленник пытался убедить товарища взять вину на себя, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Суд установил, что в сентябре 2023 года ранее судимый 50-летний мужчина во время конфликта ударил потерпевшего ножом в грудь, отчего тот скончался.

Обвиняемый забрал с места преступления нож и другие предметы, на которых могли остаться отпечатки пальцев. Также мужчина предложил своему знакомому, который не видел момент совершения убийства, взять вину на себя, так как боялся длительного лишения свободы. В просьбе ему отказали.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Приговор ещё не вступил в законную силу.