Хабаровчанину не удалось свалить убийство приморца на знакомого

Обвиняемый забрал с места преступления нож и другие предметы, на которых могли остаться отпечатки пальцев. Также мужчина предложил своему знакомому, который не видел момент совершения убийства, взять вину на себя, так как боялся длительного лишения свободы. В просьбе ему отказали.