Арестован автомобиль калининградца, осужденного за госизмену

В Калининграде мужчина, осужденный за госизмену, оплатил уголовный штраф только после того, как его автомобиль арестовали. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Горожанин сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Также по решению суда он обязан был выплатить уголовный штраф 100 тысяч рублей. В колониях у осужденных есть право работать, получать доход и постепенно выплачивать задолженность. Но калининградец такой возможностью не воспользовался и не предпринял мер к погашению долга.
Тогда судебные приставы Калининградской области арестовали и изъяли автомобиль должника. Когда «Toyota Yaris» отыскали, за рулем находилось третье лицо. Машину отправили на специализированную стоянку и в течение 10 дней задолженность была погашена.