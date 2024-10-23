Арестован автомобиль калининградца, осужденного за госизмену

Горожанин сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Также по решению суда он обязан был выплатить уголовный штраф 100 тысяч рублей. В колониях у осужденных есть право работать, получать доход и постепенно выплачивать задолженность. Но калининградец такой возможностью не воспользовался и не предпринял мер к погашению долга.