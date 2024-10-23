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Арестован автомобиль калининградца, осужденного за госизмену

Только после этого мужчина оплатил уголовный штраф.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде мужчина, осужденный за госизмену, оплатил уголовный штраф только после того, как его автомобиль арестовали. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Горожанин сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Также по решению суда он обязан был выплатить уголовный штраф 100 тысяч рублей. В колониях у осужденных есть право работать, получать доход и постепенно выплачивать задолженность. Но калининградец такой возможностью не воспользовался и не предпринял мер к погашению долга.

Тогда судебные приставы Калининградской области арестовали и изъяли автомобиль должника. Когда «Toyota Yaris» отыскали, за рулем находилось третье лицо. Машину отправили на специализированную стоянку и в течение 10 дней задолженность была погашена.