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В Хабаровске нашли похожий на боеприпас предмет

Он оказался безопасным для окружающих.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске днем 23 октября местные жители заметили предмет, похожий на боеприпас. Они вызвали сотрудников Росгвардии, те проверили находку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сообщение поступило в дежурную часть около 15 часов. Боеприпас находился в частном секторе на Сучанском переулке. Оказалось, что опасности он не представляет.

«Для идентификации предмета и определения степени его опасности на место была направлена группа разминирования хабаровского ОМОН “Амурский”. Взрывотехник обследовал найденный боеприпас и установил, что это корпус 82-миллиметровой минометной мины без взрывателя и взрывчатого вещества. Опасности для окружающих обнаруженный боеприпас не представлял и, вероятно, в свое время являлся учебным», — рассказали в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.

Обнаруженный предмет передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.