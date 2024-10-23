В Хабаровске нашли похожий на боеприпас предмет

«Для идентификации предмета и определения степени его опасности на место была направлена группа разминирования хабаровского ОМОН “Амурский”. Взрывотехник обследовал найденный боеприпас и установил, что это корпус 82-миллиметровой минометной мины без взрывателя и взрывчатого вещества. Опасности для окружающих обнаруженный боеприпас не представлял и, вероятно, в свое время являлся учебным», — рассказали в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.