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Мать погибшей в отеле в Ташкенте журналистки назвала предварительную причину ее смерти

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россияне умерли в отеле в Ташкенте, по предварительным данным, из-за отравления газом, рассказала ТАСС мать погибшей в отеле Инессы Паперной.

«Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом», — сообщила Любовь Паперная. По ее словам, в последний раз она общалась с дочерью накануне ее смерти — вечером 19 октября.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС про цели поездки Инессы в Узбекистан, Паперная сказала, что она отправилась туда на отдых. «Поехала туда сама, отдохнуть. Первый раз летала в Узбекистан», — сказала собеседница агентства.

Три человека, из которых двое — граждане России, были найдены мертвыми в ташкентском отеле в воскресенье. В СМИ сообщалось также, что одной из погибших граждан РФ оказалась Инесса Паперная 1977 года рождения, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с «Лентой.ру».

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