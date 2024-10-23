Мать погибшей в отеле в Ташкенте журналистки назвала предварительную причину ее смерти

«Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом», — сообщила Любовь Паперная. По ее словам, в последний раз она общалась с дочерью накануне ее смерти — вечером 19 октября.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС про цели поездки Инессы в Узбекистан, Паперная сказала, что она отправилась туда на отдых. «Поехала туда сама, отдохнуть. Первый раз летала в Узбекистан», — сказала собеседница агентства.
Три человека, из которых двое — граждане России, были найдены мертвыми в ташкентском отеле в воскресенье. В СМИ сообщалось также, что одной из погибших граждан РФ оказалась Инесса Паперная 1977 года рождения, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с «Лентой.ру».