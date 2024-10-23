Выпал и скончался на месте: труп мужчины нашли во Владивостоке

Мужчина выпал из окна одного из многоквартирных домов на улице Часовитина во Владивостоке и разбился насмерть, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Почему неизвестный выпал из окна — неизвестно. Обстоятельства выясняются. Сотрудники МВД установят, был ли кто-то причастен к смерти местного жителя.
Редакции на момент публикации материала в МВД ситуацию не прокомментировали.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке в районе ЖК «Алые паруса» на Эгершельде из окна выпал мужчина и разбился насмерть.