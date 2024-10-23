В Ростовской области бывшего оперативника МВД осудили за разглашение гостайны

В Ростовской области по статье «Разглашение государственной тайны» (ч. 1 ст. 283 УК РФ) осудили майора полиции, бывшего оперуполномоченного управления собственной безопасности МВД. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
По данным ведомства, мужчина предоставил другому человеку, не имеющему допуска к гостайне, результаты оперативно-розыскной деятельности с грифом «секретно». За это специалист был уволен из органов внутренних дел.
— Ростовский областной суд назначил за нарушение 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, а также запретил подсудимому в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах, — рассказали УФСБ.
Напомним, похожий случай был в 2023 году. Тогда за разглашение гостайны один из бывших сотрудников полиции получил два года колонии общего режима.