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В Ростовской области бывшего оперативника МВД осудили за разглашение гостайны

Экс-полицейский получил условный срок за разглашение гостайны в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по статье «Разглашение государственной тайны» (ч. 1 ст. 283 УК РФ) осудили майора полиции, бывшего оперуполномоченного управления собственной безопасности МВД. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, мужчина предоставил другому человеку, не имеющему допуска к гостайне, результаты оперативно-розыскной деятельности с грифом «секретно». За это специалист был уволен из органов внутренних дел.

— Ростовский областной суд назначил за нарушение 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, а также запретил подсудимому в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах, — рассказали УФСБ.

Напомним, похожий случай был в 2023 году. Тогда за разглашение гостайны один из бывших сотрудников полиции получил два года колонии общего режима.

ФСБ