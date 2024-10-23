В Башкирии картофель подорожал на 38%

В Башкирии существенно вырос в цене ряд продуктов. Лидером среди подорожавших товаров на полках магазинов стал картофель. Согласно данным Росстата, килограмм овоща вырос в стоимости на 38% и достиг 33,56 рублей.
Второе место в топе занимает сливочное масло. Продукт подорожал на 21,8%, до 931,79 рубля за килограмм.
Тройку лидеров замыкает баранина. Мясо выросло в цене до 726,71 рублей, что на 15,7% больше, чем было в начале года.
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