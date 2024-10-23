Пенсионерка, сбившая двух сестер на «зебре» в Ангарске, получила срок

В Ангарске пенсионерке, сбившей двух сестер на нерегулируемой «зебре», вынесли приговор. Авария произошла еще в июле, когда две девочки трех и 13-лет переходили дорогу. Женщина ехала за рулем иномарки Chery Tiggo. После наезда сестре отвезти в больницу с травмами. Сначала было в проведена проверка, а сегодня, 23 октября, суд озвучил свое решение.
— При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение причиненного морального вреда и иные действия, направленные на заглаживание причиненного вреда, — поделились в Ангарском горсуде.
Женщину признали виновной и ограничили свободу на год. Также в течении двух лет ей нельзя будет водить машины и другой транспорт.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске работник почты отдала мошенникам более 1,2 миллиона. Женщину убедили, что «неизвестные» хотят взять на ее имя кредит.