Пенсионерка, сбившая двух сестер на «зебре» в Ангарске, получила срок

В Ангарске пенсионерке, сбившей двух сестер на нерегулируемой «зебре», вынесли приговор. Авария произошла еще в июле, когда две девочки трех и 13-лет переходили дорогу. Женщина ехала за рулем иномарки Chery Tiggo. После наезда сестре отвезти в больницу с травмами. Сначала было в проведена проверка, а сегодня, 23 октября, суд озвучил свое решение.