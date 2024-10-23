Мошенники атакуют аккаунты узбекистанцев в Телеграм: не попадись на удочку преступников

1. Фишинг от «службы поддержки Телеграм».
Первая схема, на которую часто попадаются пользователи, связана с так называемыми сообщениями от «центра поддержки Телеграм». Пользователю приходит личное уведомление о том, что кто-то пытается взломать его аккаунт или войти в него с другого устройства. Чтобы защитить аккаунт, мошенники предлагают срочно перейти по ссылке и ввести свои персональные данные для подтверждения. Как только пользователь вводит данные на фишинговом сайте, он теряет доступ к своему аккаунту.
Как защититься?
Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если они пришли от незнакомых или неподтвержденных источников.
Официальная поддержка Телеграм никогда не отправляет такие запросы. Любые сообщения, связанные с безопасностью аккаунта, можно проверить в официальных настройках самого приложения.
Установите двухфакторную аутентификацию в Телеграм для дополнительной защиты вашего аккаунта.
2. Установка вредоносных программ через apk-файлы.
Вторая схема мошенничества гораздо проще: пользователю присылают файл с расширением apk — это установочный файл для устройств на базе Android. В сообщении обычно пишут что-то вроде: «Посмотри — не ты на фотографии?» или «Глянь, классное фото». Поддавшись любопытству, пользователь устанавливает программу, которая крадёт его персональные данные, включая пароли от социальных сетей и данные банковских карт.
Как защититься?
Никогда не скачивайте и не открывайте файлы с расширением apk от неизвестных отправителей. Даже если это сообщение пришло от друга, сначала убедитесь, что оно отправлено именно им.
Установите антивирусное программное обеспечение на своём устройстве, которое будет сканировать подозрительные файлы и предотвращать их установку.
Ограничьте установку приложений только из официальных источников, таких как Google Play или App Store.
В результате обоих методов мошенничества, пользователь может потерять не только доступ к своему Телеграм-аккаунту, но и данные от своих банковских карт. Мошенники могут воспользоваться украденной информацией для хищения средств с вашего счета или продажи ваших данных.
Если вы обнаружили, что ваш аккаунт взломан или данные украдены, незамедлительно:
- Свяжитесь с банком и заблокируйте свои карты.
- Поменяйте все пароли от социальных сетей и почтовых сервисов.
- Обратитесь в поддержку Телеграм для восстановления доступа к вашему аккаунту.
Мошенники всегда ищут новые способы обмана, но будучи внимательными и осторожными, вы сможете защитить себя и свои данные от преступников.