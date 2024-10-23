Мошенники атакуют аккаунты узбекистанцев в Телеграм: не попадись на удочку преступников

Первая схема, на которую часто попадаются пользователи, связана с так называемыми сообщениями от «центра поддержки Телеграм». Пользователю приходит личное уведомление о том, что кто-то пытается взломать его аккаунт или войти в него с другого устройства. Чтобы защитить аккаунт, мошенники предлагают срочно перейти по ссылке и ввести свои персональные данные для подтверждения. Как только пользователь вводит данные на фишинговом сайте, он теряет доступ к своему аккаунту.