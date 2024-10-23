Мужчина сгорел в собственной квартире на Кубани

Мужчина сгорел в собственной квартире в Армавире. Трагедия произошла 22 октября. Проводится проверка. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.
Возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на улице Свердлова. Пожарных вызвали местные жители, заметив огонь.
— Прибывшие спасатели локализовали возгорание, после чего в квартире обнаружили тело 38-летнего мужчины. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Следователи проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все причины произошедшего, в том числе определение очага возгорания.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, в Краснодаре во время пожара в частном доме на улице Митрофана Седина погибли два человека. Тела хозяина и его знакомого обнаружили сотрудники МЧС.