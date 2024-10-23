Бывший заммэра Севастополя Горлов признался в получении взятки

«Горлов был задержан в августе 2024 года при получении 6 млн рублей от Ларина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в документах.