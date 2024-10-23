«Теряют надежду на правосудие»: жители Чукреевки напуганы появившимся живодером, который жестоко расправляется с питомцами

Жители омской Чукреевки бьют тревогу из-за появившегося на их улицах живодера. Омичи боятся отпускать своих животных на улицу. Лишь за последнее время они нашли несколько трупов кошек, на теле которых были страшные травмы.
Сейчас местные жители пытаются максимально привлечь к проблеме внимание общественности. По их словам, на одной и той же улице они обнаружили несколько трупов кошек.
На теле питомцев были обнаружены жуткие травмы, в частности у животных была повреждена голова. Некоторые и вовсе были застрелены.
В паблике «Жесть Омска. Новости» появился пост с рассказом одной из семей, которая потеряла своего питомца. Как отметили омичи, они с их тремя детьми больно переживают утрату животного.
«Наш кот был полноценным членом семьи. Его смерть стала настоящей трагедией для нас», — рассказали омичи.
Семья написала заявление в полицию, однако сомневается, что живодера смогут найти.
Омичи боятся, что виновный может и дальше безнаказанно расправляться с беззащитными животными.