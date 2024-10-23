По делу о фортификационных постройках в Курской области прошли обыски

По информации Mash, заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Фирмы депутата выступали подрядчиками и, в числе прочих, должны были работать на границе. Речь идёт об ООО «Сиэми».
Многим Васильев также запомнился по видео, на которых он распивает алкоголь в Мексике. После их публикации в январе 2023 начался скандал, а сам чиновник оставил должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Как мы писали ранее, УКС региона через суд потребовало 2 млрд 112 млн рублей с местной Корпорации развития. Всё это пени за просрочку сдачи построек по шести госконтрактам. Три из них заключили 24 декабря 2022 года, ещё три — 24 апреля 2023-го. Сооружения должны были появиться 1 августа.