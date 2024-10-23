По делу о фортификационных постройках в Курской области прошли обыски

Как мы писали ранее, УКС региона через суд потребовало 2 млрд 112 млн рублей с местной Корпорации развития. Всё это пени за просрочку сдачи построек по шести госконтрактам. Три из них заключили 24 декабря 2022 года, ещё три — 24 апреля 2023-го. Сооружения должны были появиться 1 августа.