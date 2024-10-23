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В прокуратуре Хабаровского края озвучили подробности смертельного ДТП на трассе

В ведомстве начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае началась проверка после смертельного ДТП на трассе в Хабаровском районе. Ход и результаты работы контролирует прокуратура региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария произошла днем 23 октября на 85 километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Ее участниками стали автомобили «Тойота-Приус» и «Ниссан-Тиида».

«В результате аварии женщина-водитель “Ниссан-Тиида” погибла, водитель и три пассажира “Приуса” получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пока нет данных о причине дорожно-транспортного происшествия и о том, кто стал его виновником.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура