В прокуратуре Хабаровского края озвучили подробности смертельного ДТП на трассе

В Хабаровском крае началась проверка после смертельного ДТП на трассе в Хабаровском районе. Ход и результаты работы контролирует прокуратура региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авария произошла днем 23 октября на 85 километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Ее участниками стали автомобили «Тойота-Приус» и «Ниссан-Тиида».
«В результате аварии женщина-водитель “Ниссан-Тиида” погибла, водитель и три пассажира “Приуса” получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пока нет данных о причине дорожно-транспортного происшествия и о том, кто стал его виновником.
Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Хабаровского края.