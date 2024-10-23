Риелтора из Челябинска будут судить за хищение квартир умерших горожан

Женщина является участницей организованной группы, но заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении соучастников расследование продолжается.
По версии следствия, фигурантка занималась хищением жилых помещений у одиноких граждан.
Ее соучастники подделывали паспорта и иные официальные документы умерших лиц, после чего переоформляли право собственности. Риелтор по поддельной доверенности осуществляла сделки по продаже квартир, в том числе путем оформления завещания на подставных лиц.
«С июня 2020 года по июль 2021-го указанным способом приобрела право собственности на две квартиры, являющиеся выморочным имуществом, а также ½ квартиры и земельный участок с жилым домом, принадлежащие двум жителям Челябинска. Размер причиненного ущерба составил свыше 3,6 млн рублей», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.
Кроме того, она похитила недополученную сумму пенсии умершего горожанина в сумме свыше 44 тыс. рублей и пыталась похитить пенсию другого умершего — около 85 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.