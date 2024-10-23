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Риелтора из Челябинска будут судить за хищение квартир умерших горожан

Риелтора из Челябинска будут судить за хищение квартир умерших горожан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Женщина является участницей организованной группы, но заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении соучастников расследование продолжается.

По версии следствия, фигурантка занималась хищением жилых помещений у одиноких граждан.

Ее соучастники подделывали паспорта и иные официальные документы умерших лиц, после чего переоформляли право собственности. Риелтор по поддельной доверенности осуществляла сделки по продаже квартир, в том числе путем оформления завещания на подставных лиц.

«С июня 2020 года по июль 2021-го указанным способом приобрела право собственности на две квартиры, являющиеся выморочным имуществом, а также ½ квартиры и земельный участок с жилым домом, принадлежащие двум жителям Челябинска. Размер причиненного ущерба составил свыше 3,6 млн рублей», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.

Кроме того, она похитила недополученную сумму пенсии умершего горожанина в сумме свыше 44 тыс. рублей и пыталась похитить пенсию другого умершего — около 85 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.