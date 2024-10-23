Пинал ногами по голове. Два мальчика подрались на детской площадке в Иркутске

Жестокие кадры сегодня, 23 октября, быстро разлетелись по социальным сетям, а затем и СМИ. На них видно, как два мальчика явно из-за чего-то повздорили на детской площадке в Октябрьском районе Иркутска. Предполагаемый обидчик накинулся на мальчика в красной куртке и повалил оппонента на землю. Следом он несколько раз ударил его по лицу. В этот же момент другой ребёнок попытался разнять драку, но школьник вырвался и стал запинывать по ногам и голове, лежавшего на земле мальчика.