Пинал ногами по голове. Два мальчика подрались на детской площадке в Иркутске

Жестокие кадры сегодня, 23 октября, быстро разлетелись по социальным сетям, а затем и СМИ. На них видно, как два мальчика явно из-за чего-то повздорили на детской площадке в Октябрьском районе Иркутска. Предполагаемый обидчик накинулся на мальчика в красной куртке и повалил оппонента на землю. Следом он несколько раз ударил его по лицу. В этот же момент другой ребёнок попытался разнять драку, но школьник вырвался и стал запинывать по ногам и голове, лежавшего на земле мальчика.
— Полицейские в Иркутске устанавливают личности участников инцидента на детской площадке. Видеозапись, на которой зафиксирован конфликт двоих мальчиков, выявлена сегодня в ходе мониторинга сети Интернет. На ней видно, как один из участников наносит удары ногами по голове оппоненту, — поделились в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сколько лет ребятам не известно, но по видео можно предположить, что они уже ходят в школу. На детской площадке также были и другие дети, но они не стали вмешиваться в конфликт. Сейчас полицейскими начала проверка и идет поиск участников драки.
— Прокуратура Октябрьского района поставила на контроль выяснение обстоятельств инцидента с участием несовершеннолетних на детской площадке в Октябрьском округе Иркутска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.