Машина перевернулась, уходя от столкновения с диким животным в Воронежской области

В Калачеевском районе Воронежской области автомобиль Hyundai Elantra под управлением 21-летнего местного жителя опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и самостоятельно обратился к медикам. Со слов молодого человека, он пытался уйти от столкновения с диким животным, которое перебегало дорогу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД в среду, 23 октября.