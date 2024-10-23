Машина перевернулась, уходя от столкновения с диким животным в Воронежской области

В Калачеевском районе Воронежской области автомобиль Hyundai Elantra под управлением 21-летнего местного жителя опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и самостоятельно обратился к медикам. Со слов молодого человека, он пытался уйти от столкновения с диким животным, которое перебегало дорогу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД в среду, 23 октября.
Авария произошла накануне, 22 октября, около 2:50 на 105 км автодороги М-4 «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. О том, что за животное выскочило на дорогу в момент аварии, правоохранители сказать не смогли.
Ранее сообщалось о другом ДТП с участием дикого животного. В конце сентября в Грибановском районе 61-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на встречную полосу при обгоне и врезался в лося.