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В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. В Судаке возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает крымский главк СК России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел накануне.

«Установлено, что 22 октября 17 летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, получив множественные электротравмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.

Правоохранителям предстоит оценить действия специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности. По факту смерти несовершеннолетнего также открыта прокурорская проверка.

«В ходе организованных надзорных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре города Судака, будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении безопасности объекта электроснабжения», — сообщили в пресс-служба прокуратуры Крыма.

СК