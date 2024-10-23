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Под Новосибирском загорелись два частных дома

«Сначала пожар возник в гараже».

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 октября в городе Бердске Новосибирской области загорелись два частных дома на улице Рогачева.

— По словам очевидцев, сначала пожар возник в гараже, а затем пламя перекинулось на жилые строения, — сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На данный момент информации о пострадавших в ходе этого ЧП не поступало.

Как сообщала КП-Новосибирск, поздно вечером 21 октября в городе Бердске так же загорелся частный дом.

Как выяснилось, возгорание произошло по вине хозяина, который неправильно утилизировал золу из печи.

Так, мужчина выгреб не полностью остывшую золу из топки и высыпал в завалинку (специальный короб для утолщения стен, защищающий их от промерзаний). Через какое-то время деревянная стена загорелась.

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